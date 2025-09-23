ATP Pechino 2025 Andrea Vavassori travolto da Mannarino nel 1° turno delle qualificazioni

In attesa di scendere in campo nei prossimi giorni per il torneo di doppio insieme a Simone Bolelli, Andrea Vavassori ha incassato una dura sconfitta da Adrian Mannarino dopo essere stato ripescato in extremis per le qualificazioni dell’ ATP 500 di Pechino 2025. Il piemontese è entrato nel tabellone cadetto in extremis come alternate in seguito al forfait del kazako Alexander Shevchenko (all’indomani della sconfitta con Lorenzo Musetti in semifinale a Chengdu). Vavassori, ormai sempre più specializzato nel doppio e pienamente in corsa per volare alle ATP Finals di Torino insieme a Bolelli per il secondo anno di fila, è solamente al settimo torneo di singolare della stagione e sin qui ha vinto una sola partita di main draw a livello di circuito maggiore (usufruendo del ritiro a fine 2° set di Felix Auger-Aliassime a Rotterdam). 🔗 Leggi su Oasport.it

