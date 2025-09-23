ATP Hangzhou 2025 | Wu Yibing elimina Medvedev e vola in semifinale la Cina sogna
Il pubblico cinese ha vissuto una notte indimenticabile all’ Hangzhou Open. Il beniamino di casa Wu Yibing ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua carriera eliminando il numero 2 del seeding e campione Slam Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7, 7-6(5), 6-4, dopo oltre tre ore di battaglia. Un risultato che ha il sapore della rivincita personale per Wu, tornato alla ribalta dopo anni difficili segnati da infortuni, e che regala alla Cina la sua prima semifinale ATP in un torneo di questa portata. Il match: equilibrio e colpi di scena. Il russo Medvedev, favorito della vigilia, ha imposto il suo ritmo nel primo set, chiuso 7-5 grazie a un break piazzato sul 5-5. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: hangzhou - yibing
SASCHA VOLA IN FINALE Bublik non sbaglia e con un doppio 6-3 batte il giocatore di casa Yibing Wu. Il kazako vola in finale ad Hangzhou dove affronterà la sorpresa del torneo Valentin Royer e cercherà il quarto trofeo stagionale! - X Vai su X
Clamoroso, Medvedev fuori ai quarti contro il n°196 del mondo Wu: gli highlights in 90; ATP Hangzhou 2025, Medvedev ripiomba subito nell’abisso: eliminato da Wu dopo 3h02m; ATP Hangzhou 2025, Bublik in semifinale. Wu elimina Medvedev, ci sarà un derby francese.
ATP Hangzhou 2025, Bublik si giocherà il titolo con Royer - Penultimo atto del torneo ATP di Hangzhou: è il momento di scendere in campo per le semifinali. oasport.it scrive
ATP Hangzhou 2025, Bublik conquista il suo quarto titolo stagionale - Non c'è alcun dubbio che questo sia il miglior anno in carriera per il tennista kazako, che ha da poco ... Da oasport.it