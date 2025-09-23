Il pubblico cinese ha vissuto una notte indimenticabile all’ Hangzhou Open. Il beniamino di casa Wu Yibing ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua carriera eliminando il numero 2 del seeding e campione Slam Daniil Medvedev con il punteggio di 5-7, 7-6(5), 6-4, dopo oltre tre ore di battaglia. Un risultato che ha il sapore della rivincita personale per Wu, tornato alla ribalta dopo anni difficili segnati da infortuni, e che regala alla Cina la sua prima semifinale ATP in un torneo di questa portata. Il match: equilibrio e colpi di scena. Il russo Medvedev, favorito della vigilia, ha imposto il suo ritmo nel primo set, chiuso 7-5 grazie a un break piazzato sul 5-5. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - ATP Hangzhou 2025: Wu Yibing elimina Medvedev e vola in semifinale, la Cina sogna