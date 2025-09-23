atp hangzhou 2025 bublik conquista il suo quarto titolo stagionale

Continua l’eccezionale 2025 di Alexander Bublik. Non c’è alcun dubbio che questo sia il miglior anno in carriera per il tennista kazako, che ha da poco conquistato il suo quarto titolo stagionale, trionfando sul cemento cinese di Hangzhou. Bublik ha sconfitto nell’ultimo atto il francese Valentin Royer con un duplice 7-6 in un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Una vittoria che permette a Bublik di raggiungere il suo best ranking. Infatti il kazako è attualmente al sedicesimo posto della classifica mondiale, mentre è al dodicesimo posto della Race, mantenendo il sogno di poter partecipare alle ATP Finals di Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

