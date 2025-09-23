Atp Chengdu 2025 Musetti spreca 2 match point e perde in finale con Tabilo
Lorenzo Musetti è sconfitto in finale ai ‘Chengdu Open’, Atp 250 sul cemento (montepremi 1.190.210 dollari), disputato nel capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina. Il carrarino è stato battuto al tie break del terzo set dal cileno Alejandro Tabilo, numero 112 del ranking, con il punteggio di 6-3 2-6 7-6 (5), dopo aver annullato due match ball. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: chengdu - musetti
