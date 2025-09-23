ATP Chengdu 2025 | Alejandro Tabilo sorprende Musetti e conquista il titolo



Alejandro Tabilo firma l’impresa al Chengdu Open 2025, battendo in una finale spettacolare Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-6(5) dopo 2 ore e 39 minuti di battaglia. Il cileno, partito dalle qualificazioni, conquista così il suo terzo titolo ATP in carriera e si conferma come una delle sorprese più brillanti della stagione. Il racconto della finale. Il match ha regalato emozioni dall’inizio alla fine: Primo set – Musetti parte con il piede giusto: aggressivo e preciso, trova subito il break e controlla il gioco con variazioni efficaci, chiudendo 6-3 e dando l’impressione di avere in mano la partita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

