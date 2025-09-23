ATP Chengdu 2025 | Alejandro Tabilo sorprende Musetti e conquista il titolo
Alejandro Tabilo firma l’impresa al Chengdu Open 2025, battendo in una finale spettacolare Lorenzo Musetti con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-6(5) dopo 2 ore e 39 minuti di battaglia. Il cileno, partito dalle qualificazioni, conquista così il suo terzo titolo ATP in carriera e si conferma come una delle sorprese più brillanti della stagione. Il racconto della finale. Il match ha regalato emozioni dall’inizio alla fine: Primo set – Musetti parte con il piede giusto: aggressivo e preciso, trova subito il break e controlla il gioco con variazioni efficaci, chiudendo 6-3 e dando l’impressione di avere in mano la partita. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: chengdu - alejandro
Musetti in finale a Chengdu: sfida ad Alejandro Tabilo per il titolo
Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Alejandro Tabilo, Finale Chengdu 23-09-2025 ore 13:00 italiane
Chengdu, Musetti cede sul più bello: sconfitta beffarda in finale col numero 112 al mondo Il titolo dell'Atp 250 cinese va al cileno Alejandro Tabilo. Tanti rimpianti per l'azzurro, tra match point e vantaggi nel tie-break sprecati. Per lui, comunque, ci sono buone n - facebook.com Vai su Facebook
PARTITI A CHENGDU! Lorenzo Musetti in finale contro Alejandro Tabilo per conquistare il terzo titolo in carriera! - X Vai su X
Musetti ko in finale: Tabilo vince in tre set; Chengdu Open, Lorenzo Musetti in finale sfida Alejandro Tabilo; Musetti diretta finale Atp Chengdu: segui la sfida con Tabilo di oggi live.
Atp Chengdu 2025, Musetti spreca 2 match point e perde in finale con Tabilo - Lorenzo Musetti è sconfitto in finale ai ‘Chengdu Open’, Atp 250 sul cemento (montepremi 1. msn.com scrive
A che ora Musetti-Tabilo oggi, Finale ATP Chengdu 2025: orario, canale tv, streaming - Lorenzo Musetti torna in campo quest'oggi per il quarto giorno consecutivo e sfida Alejandro Tabilo in occasione della Finale dell'ATP 250 di Chengdu ... Come scrive oasport.it