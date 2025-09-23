Atletica Cordazzo si supera nei 3000 Fratellanza cinquina a Piacenza

Anche nella nuova collocazione di fine estate, rispetto alle precedenti edizioni primaverili, il Meeting Cus Unimore di domenica scorsa si conferma importante appuntamento tecnico. Una manifestazione organizzata dal Cus Mo.Re e da La Fratellanza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Coni regionale, di FederCusi e del Comune di Modena. Da segnalare il successo di Enrico Montanari nel triplo con un buon riscontro al rientro dopo l’infortunio, il secondo posto nei 200 piani per Bokar Badji, e quarto posto per la Junior Agata Baldini nella gara assoluta del disco. Continua l’ottimo momento per Giulia Cordazzo (foto) che sembra aver definitivamente superato i problemi fisici: dopo il primato personale e sociale sui 1500, l’atleta della Fratellanza ha vinto la prova dei 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica. Cordazzo si supera nei 3000. Fratellanza, cinquina a Piacenza

In questa notizia si parla di: atletica - cordazzo

A.S. La Fratellanza 1874 - Pagina ufficiale. Company Money · Drift Skunk. Settembre segna l’inizio della seconda parte di stagione outdoor! Sabato, al Trofeo Crotti-Ruggeri di Modena, splendida gara per Giulia Cordazzo, che nei 1500m conferma la sua c - facebook.com Vai su Facebook

