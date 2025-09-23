Atac assume via alla selezione dei nuovi operatori di stazione under 30
Nuove assunzioni per garantire una migliore assistenza nelle stazioni delle metro di Roma, in particolare per gli utenti disabili. Atac ha aperto le selezioni per far entrare nel proprio organico nuovi operatori di stazioni. La municipalizzata punta sui giovani: la selezione avverrà solo tra gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
ATAC: al via selezione per nuovi operatori di stazione. Prosegue miglioramento servizi nella metro - (FERPRESS) – Roma, 23 SET – ATAC ha pubblicato un bando per selezionare nuovi operatori di stazione che entreranno in servizio nelle linee metropolitane. Scrive ferpress.it
