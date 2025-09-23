Potrebbe già essere ai titoli di coda l’esperienza di Monchi all’Aston Villa. Secondo quanto riportato da The Athletic, il direttore sportivo spagnolo sarebbe intenzionato a lasciare l’incarico assunto nell’estate del 2023, interrompendo così la sua seconda avventura all’estero dopo quella, non indimenticabile, alla Roma tra il 2017 e il 2019. Risultati deludenti e mercato sotto le aspettative. Il possibile addio arriva in un momento delicatissimo per i Villans. La squadra di Unai Emery, già fuori dalla Coppa di Lega, arranca in Premier League: penultimo posto con appena tre punti in cinque giornate, un solo gol realizzato e l’ennesima partenza shock della sua storia recente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Aston Villa, Monchi lascia il club: anche Sancho tra i motivi dell’addio