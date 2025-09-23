2025-09-23 22:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Dopo aver perso le qualifiche consecutive della Champions League sulla differenza di porta, Aston Villa è in Europa League per la prima volta da quando la competizione è stata rinominata dalla UEFA Cup nel 2009. I Villan non sono mai stati oltre i quarti di finale ma hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta nel 200809, perdendo contro la CSKA Mosca negli ultimi 32. Dopo aver perso per un certo periodo per gli eventuali vincitori di Paris Saint-Germain nei quarti di finale della Champions League della scorsa stagione, la squadra della Premier League ha iniziato la Europa League del 202526 come favoriti per sollevare il trofeo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Aston Villa Europa League Freetures, Schedule, Squad 2025/26