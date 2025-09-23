Aston Villa-Bologna occasione rivincita per Italiano | pronostico
I rossoblù debuttano nel super girone di Europa League a Birmingham dove la stagione scorsa avevano perso per 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: aston - villa
Giovedì sera, al Villa Park, a vedere Aston Villa-Bologna ci sarà un tifoso speciale: Gianluca Pagliuca, bolognese con il cuore che batte un po’ anche per i ‘villans’. Nella nostra intervista ci ha raccontato la sua doppia passione. ? intervista a cura di @Cosim - X Vai su X
?Nell’attesa del calcio d’inizio di Aston-Villa-Bologna, la UEFA ha scelto la squadra arbitrale per il match - facebook.com Vai su Facebook
Aston Villa-Bologna, la partita del cuore per Pagliuca: “Sono molto combattuto su chi tifare”; Aston Villa-Bologna quando si gioca? Probabili formazioni e dove vederla; Pronostico Aston Villa-Bologna quote 1ª giornata Europa League.
Aston Villa in difficoltà: il Bologna fiuta l’occasione in Europa League | OneFootball - Dopo aver battuto il Grifone nell’anticipo di ieri, il Bologna ha già la testa proiettata al prossimo impegno. Lo riporta onefootball.com
Pronostico Aston Villa-Bologna 25 Settembre: i rossoblù non vogliono ripetersi - Bologna apre l'Europa League giovedì 25 settembre alle 21:00: scopri analisi, pronostico e quote di questa sfida delicata per entrambe le squadre, con i Villans alla ricerca di riscatto e ... Da bottadiculo.it