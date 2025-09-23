Aston Villa-Bologna occasione rivincita per Italiano | pronostico

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I rossoblù debuttano nel super girone di Europa League a Birmingham dove la stagione scorsa avevano perso per 2-0. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

