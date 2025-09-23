Assistenza domiciliare Fp Cgil | Mancano le auto aziendali per garantire questo servizio essenziale
La Fp Cgil denuncia “la situazione in cui versa il servizio di assistenza domiciliare nel territorio di Ravenna: mancano le auto aziendali necessarie a garantire l’attività quotidiana del personale sanitario. Gli operatori dell’assistenza domiciliare, che svolgono un lavoro fondamentale e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Fp Cgil Ravenna: gravi problemi per l’assistenza domiciliare - La Fp Cgil denuncia, ancora una volta, la situazione in cui versa il servizio di assistenza domiciliare nel territorio di Ravenna: mancano le auto aziendali necessarie a garantire l’attività quotidian ... Come scrive ravennawebtv.it
La Cgil contro la privatizzazione dell’assistenza domiciliare - La CGIL, FP e SPI AREA VASTA CZ KR VV criticano la delibera dell’ASP di Crotone che destina fondi PNRR all’assistenza domiciliare privata. Riporta ilcrotonese.it