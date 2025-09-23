Una gattina abbandonata ha trovato casa grazie a un gesto di grande responsabilità e amore. È accaduto a Castiglion Fiorentino, dove un assessore del Comune di Siena ha deciso di adottarla presso l’ambulatorio del veterinario Alberto Brandi. Un episodio che, pur nella sua quotidianità, assume un forte valore simbolico: dimostra che di fronte al drammatico fenomeno dell’abbandono, ogni cittadino può fare la differenza scegliendo l’adozione. Il veterinario Alberto Brandi da anni si dedica con passione al recupero e all’affidamento di cuccioli lasciati a se stessi, seguendoli fino a quando non trovano una famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assessore adotta la gattina abbandonata