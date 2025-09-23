Assemblea Onu in diretta Guterres | Distruzione di Gaza ingiustificabile Due Stati unica via

New York, 23 settembre 2025 – La crisi di Gaza al centro del dibattito dell’ Assemblea Onu che entra oggi nel clou con la sessione generale, in uno scenario di tensione dopo che una decina di Paesi (in prima fila Regno Unito, Canada e Australia) hanno formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina, scatenando la reazione di Israele. Sul tavolo anche la guerra in Ucraina e i rischi per l’Europa alla luce degli sconfinamenti di droni. E’ atteso nel pomeriggio l’intervento di Donald Trump che, secondo le anticipazioni, dovrebbe approfittare dell’occasione per promuovere la sua candidatura a Nobel per la pace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assemblea Onu in diretta, Guterres: “Distruzione di Gaza ingiustificabile. Due Stati unica via”

In questa notizia si parla di: assemblea - diretta

In diretta dalla Parrocchia S.Girolamo Castrovillari per la XI Assemblea Ecclesiale Diocesana - facebook.com Vai su Facebook

Assemblea Onu in diretta, Guterres: “Distruzione di Gaza ingiustificabile. Due Stati unica via”; Assemblea generale dell'ONU a New York, al centro il riconoscimento della Palestina - Aggiornamento del 23 Settembre delle ore 00:03; Onu, al via l’Assemblea generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Meloni arriva al Palazzo di vetro.

Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace duratura per Gaza». Anche Meloni al palazzo di Vetro. La diretta - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Lo riporta ilmessaggero.it

Guterres, principi dell'Onu sotto assedio - I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità, della disuguaglianza e dell'indifferenza". Da ansa.it