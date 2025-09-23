Assemblea Onu i 37 paesi membri che non riconosceranno lo Stato di Palestina | dall' Italia alla Germania dagli Usa al Giappone

Mentre 157 paesi su 193 hanno già riconosciuto la Palestina, un blocco di governi continua a negare legittimità allo Stato palestinese, che si estendono dall'Europa all'Oceania Oggi inizierà l'Assemblea delle Nazioni Unite per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina.

assemblea onu i 37 paesi membri che non riconosceranno lo stato di palestina dall italia alla germania dagli usa al giappone

© Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Onu, i 37 paesi membri che non riconosceranno lo Stato di Palestina: dall'Italia alla Germania, dagli Usa al Giappone

