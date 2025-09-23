Assemblea Onu i 37 paesi membri che non riconosceranno lo Stato di Palestina | dall' Italia alla Germania dagli Usa al Giappone
Mentre 157 paesi su 193 hanno già riconosciuto la Palestina, un blocco di governi continua a negare legittimità allo Stato palestinese, che si estendono dall'Europa all'Oceania Oggi inizierà l'Assemblea delle Nazioni Unite per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. Per ora, son. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Gaza, Assemblea Generale ONU approva la risoluzione per la soluzione a due Stati: l’Italia tra i Paesi favorevoli
Onu, al via l’Assemblea Generale. 11 Paesi pronti a riconoscere lo Stato di Palestina. Israele attacca: «Dichiarazioni vuote»
Onu, Parigi riconosce la Palestina. Hamas: Metà ostaggi liberi per 60 giorni di tregua - Meloni è atterrata a New York, stasera il suo intervento all'ONU; Guerra Gaza, raid Idf nella Striscia: 37 morti. Macron riconosce stato di Palestina. LIVE; Trump apre l’Assemblea Onu, Gaza sotto i raid: 37 morti nella notte.
Al via l’assemblea Onu: sul tavolo il riconoscimento della Palestina - Dopo il "sì" di Gran Bretagna, Australia, Canada e Portogallo, sono quasi 150 i Paesi che riconoscono la Palestina. Come scrive unionesarda.it
New York, al via l’Assemblea Generale Onu. Attesa per Trump e Meloni - A New York si è aperta la Settimana ad Alto Livello dell’80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi sul podio del Palazzo di Vetro tutti ... Si legge su tg24.sky.it