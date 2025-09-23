Assemblea Onu Guterres | Palestinesi hanno diritto allo Stato serve cessate il fuoco e rilascio ostaggi soluzione a 2 Stati unica possibile - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'Assemblea Generale Onu a New York: "Siamo in un'epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. Nulla giustifica ciò che sta accadendo al popolo palestinese" "I Palestinesi hanno diritto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

assemblea onu guterres palestinesi hanno diritto allo stato serve cessate il fuoco e rilascio ostaggi soluzione a 2 stati unica possibile video

© Ilgiornaleditalia.it - Assemblea Onu, Guterres: "Palestinesi hanno diritto allo Stato, serve cessate il fuoco e rilascio ostaggi, soluzione a 2 Stati unica possibile" - VIDEO

In questa notizia si parla di: assemblea - guterres

Assemblea generale Onu, intervengono Guterres e Trump

Assemblea Onu in diretta, Guterres: “Distruzione di Gaza ingiustificabile. Due Stati unica via”

Assemblea generale dell'Onu, Guterres: “Siamo sotto assedio, mai arrendersi all'oscurità della dittatura"

Guterres: Senza due Stati non ci sarà pace. Trump: Riconoscere la Palestina è un premio a Hamas - Trump: Ho fatto finire 7 guerre e nessuno mi hai mai chiamato dall'Onu, le parole vuote non risolvono le guerre; Al via l'Assemblea Onu, Guterres : Bene riconoscere la Palestina. Trump: Tempi di crisi con guerre in due continenti; L'assemblea Onu e il nodo Palestina. Guterres: «Condanno Hamas ma nulla può giustificare la distruzione sistematica di Gaza». Atteso il discorso di Trump.

assemblea onu guterres palestinesiOnu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Secondo ilmattino.it

assemblea onu guterres palestinesiAl via l'Assemblea Onu, Guterres : "Bene riconoscere la Palestina". Trump: "Tempi di crisi con guerre in due continenti" - Guterres ha anche citato "gli sviluppi in Cisgiordania" definendoli ''una minaccia esistenziale per la soluzione dei due Stati'', in particolare per ''l'incessante espansione degli insediamenti. Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Onu Guterres Palestinesi