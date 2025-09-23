Assemblea Onu Erdo?an mostra foto di palestinesi in attesa di cibo | Punto più basso dell' umanità servono misure concrete e deterrenti - VIDEO
Poi, tenendo in mano la foto raffiguranti le gambe emaciate di un bambino: "Come si può stare in silenzio davanti a tutto questo? Non è lotta al terrorismo. Questa è occupazione, deportazione, esilio, genocidio, distruzione di massa" "Possiamo avere una ragione per questa brutalità nel 2025?". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Erdogan annuncia che parlerà dei massacri israeliani all'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Erdogan, a Gaza raggiunto il punto più basso dell’umanità - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando all'80/a Assemblea Generale Onu ha mostrato ... espansionetv.it scrive
Onu, iniziata l’Assemblea Generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Israele chiude il valico di Allenby: da lì arrivano gli aiuti dalla Giordania - “La Corte Internazionale di Giustizia deve applicare la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini del genocidio nella Striscia di Gaza”. Come scrive ilfattoquotidiano.it