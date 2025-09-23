Assemblea generale Onu Trump | Riconoscere lo Stato di Palestina una ricompensa ad Hamas

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha inaugurato l’80esima Assemblea Generale a New York con un discorso in cui ha avvertito che «siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana». Secondo Guterres, «i principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Ha denunciato «nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere», descrivendo ciascuno di questi aspetti come un «avvertimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it

