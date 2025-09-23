Assemblea generale Onu Trump | Riconoscere lo Stato di Palestina una ricompensa ad Hamas
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha inaugurato l’80esima Assemblea Generale a New York con un discorso in cui ha avvertito che «siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana». Secondo Guterres, «i principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Ha denunciato «nazioni sovrane invase, la fame trasformata in arma, la verità messa a tacere», descrivendo ciascuno di questi aspetti come un «avvertimento». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Medici di medicina generale e criticità: se ne parla in un'assemblea pubblica a Predappio
Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu
Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"
Onu, al via l’Assemblea generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Meloni arriva al Palazzo di vetro - X Vai su X
Radio1 Rai. . A New York l'Assemblea generale #Onu; al centro #Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese, ufficializzato anche dalla Francia. "La pace è molto più difficile della guerra", ha dichiarato #Macron nell'annuncio in Assemblea (audio traduz - facebook.com Vai su Facebook
Onu, al via l’Assemblea generale. Trump: “Ho messo fine io a 7 guerre, non le Nazioni Unite”; Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Onu, al via l’Assemblea generale. Guterres: «Siamo sotto assedio». Meloni arriva al Palazzo di vetro.
Assemblea generale Onu, il discorso di Donald Trump: i problemi tecnici e il guasto alle scale mobili «non mi dispiace parlare senza teleprompter» - Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato, in compagnia della moglie Melania, al Palazzo di Vetro di New York in occasione dell'Assemblea Gnerale dell'Onu. Lo riporta msn.com
Trump al Palazzo di Vetro: "Mi merito il Nobel per la pace. L'Onu? Non fa che scrivere lettere e parlare" - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Riporta ilgiornale.it