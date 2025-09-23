Assemblea generale Onu intervengono Guterres e Trump
Assemblea generale Onu, la diretta di martedì 23 settembre Alla seconda giornata dell’Assemblea generale dell’Onu a New York intervengono il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente degli Usa Donald Trump Inizio diretta: 230925 15:07 Fine diretta: 230925 23:30 15:04 230925 Meloni arrivata al Palazzo di Vetro La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell’Onu, dove a breve assisterà alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell’Assemblea Generale. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell’Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it
È scoppiato l'applauso nell'Assemblea generale dell'Onu, quando il presidente francese Macron ha aperto il vertice organizzato con l'Arabia Saudita sul futuro del Medio Oriente con uno storico annuncio: "La Francia dichiara di riconoscere lo stato di Palestin
Radio1 Rai. . A New York l'Assemblea generale #Onu; al centro #Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese, ufficializzato anche dalla Francia. "La pace è molto più difficile della guerra", ha dichiarato #Macron nell'annuncio in Assemblea
