assemblea generale onu intervengono guterres e trump

Assemblea generale Onu, la diretta di martedì 23 settembre Alla seconda giornata dell’Assemblea generale dell’Onu a New York intervengono il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente degli Usa Donald Trump Inizio diretta: 230925 15:07 Fine diretta: 230925 23:30 15:04 230925 Meloni arrivata al Palazzo di Vetro La premier Giorgia Meloni è arrivata al Palazzo di Vetro dell’Onu, dove a breve assisterà alla cerimonia di apertura del dibattito generale dell’Assemblea Generale. La cerimonia prevede gli interventi del segretario generale Guterres, della presidente dell’Assemblea Generale Baerbock, del presidente del Brasile Lula e del presidente degli Stati Uniti Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it

