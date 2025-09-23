Assemblea generale Onu Guterres | Umanità è entrata in era di sconvolgimenti e sofferenza

Lapresse.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – L’umanità è entrata in “un’era di sconvolgimenti sconsiderati e incessante sofferenza umana”. E’ il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres nel suo intervento di apertura davanti all’Assemblea Generale dell’Onu. “In che mondo scegliamo di vivere? Un mondo di forza bruta o un mondo delle leggi”, ha aggiunto Guterres. La grande settimana di riunioni dell’Assemblea Generale è iniziata lunedì con una serie di eventi, tra cui una conferenza sul conflitto israelo-palestinese e la soluzione a due Stati nella quale vari Paesi, tra cui la Francia, hanno annunciato il riconoscimento dello Stato palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

assemblea generale onu guterres umanit224 232 entrata in era di sconvolgimenti e sofferenza

© Lapresse.it - Assemblea generale Onu, Guterres: “Umanità è entrata in era di sconvolgimenti e sofferenza”

In questa notizia si parla di: assemblea - generale

Medici di medicina generale e criticità: se ne parla in un'assemblea pubblica a Predappio

Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu

Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"

Assemblea Generale Onu, Guterres: Principi delle Nazioni Unite sono sotto assedio; Guterres all'Assemblea generale: 'I principi dell'Onu sono sotto assedio'. Meloni e Zelensky al Palazzo di Vetro; Onu, Guterres: Umanità è entrata in era di sconvolgimenti e sofferenza.

assemblea generale onu guterresOnu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Lo riporta ilmattino.it

assemblea generale onu guterresOnu, iniziata l’Assemblea Generale. Guterres: “Siamo sotto assedio”. Israele chiude il valico di Allenby: da lì arrivano gli aiuti dalla Giordania - “La Corte Internazionale di Giustizia deve applicare la Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei crimini del genocidio nella Striscia di Gaza”. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Assemblea Generale Onu Guterres