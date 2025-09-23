Assemblea generale Onu | Donald Trump attacca le Nazioni Unite
E’ un Donald Trump in versione ‘America First’ quello che si è presentato davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel suo primo intervento dopo la rielezione dello scorso novembre. Il presidente Usa ha parlato per 56 minuti – rispetto ai 15 solitamente accordati a tutti gli speaker – per esaltare i successi della sua Amministrazione e castigare le Nazioni Unite e molti dei Paesi rappresentati in platea. “Qual è lo scopo delle Nazioni Unite?”, ha chiesto Trump. Tutto ciò che l’organismo fa è scrivere “lettere forti” e parlare con “parole vuote”, ha detto il presidente Usa, dopo essersi lamentato del malfunzionamento del ‘gobbo’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
