Assemblea generale dell' Onu Guterres | Siamo sotto assedio mai arrendersi all' oscurità della dittatura
«Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana. I principi delle Nazioni Unite che avete istituito sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell’impunità, della disuguaglianza e dell’indifferenza». Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell’80esima Assemblea. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: assemblea - generale
Medici di medicina generale e criticità: se ne parla in un'assemblea pubblica a Predappio
Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu
Israele, Tajani: "Sanzioni ai coloni violenti". Usa negano visti ai palestinesi per Assemblea generale. Abu Mazen: "E' illegale"
Guterres all'Assemblea generale: 'I principi dell'Onu sono sotto assedio'. Meloni e Zelensky al Palazzo di Vetro #ANSA - X Vai su X
Radio1 Rai. . A New York l'Assemblea generale #Onu; al centro #Gaza e il riconoscimento dello Stato Palestinese, ufficializzato anche dalla Francia. "La pace è molto più difficile della guerra", ha dichiarato #Macron nell'annuncio in Assemblea (audio traduz - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Generale dell'Onu sulla Palestina, il giorno di Donald Trump, tutti gli aggiornamenti | Guterres: 'Soluzione due Stati unica praticabile'; Assemblea generale Onu, Guterres: Umanità è entrata in era sconvolgimenti e sofferenza; Guterres: Serve il cessate il fuoco permanente, rilascio degli ostaggi e pieno accesso agli aiuti.
Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Secondo ilmattino.it
Onu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace duratura per Gaza». Anche Meloni al palazzo di Vetro. La diretta - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Da ilmessaggero.it