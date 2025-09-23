Assegno di Inclusione ADI | ecco la data del pagamento del mese di settembre 2025

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento di settembre 2025. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Assegno di Inclusione settembre 2025: tutte le date e novità sui pagamenti - Con settembre 2025 arriva l'attesa per la ricarica dell'Assegno di Inclusione (Adi), un importante supporto economico per molte famiglie italiane.

Assegno di inclusione settembre 2025, quando arriva la ricarica e data di pagamento del bonus - Come previsto dalla normativa, al termine delle prime 18 mensilità continuative di fruizione il sostegno decade con la possibilità di presentare una richiesta di rinnovo.

