Ascolti TV | Lunedì 22 Settembre 2025 Scotti sfonda il muro dei 5 milioni 25.1% Flop Rai1 11.9% Temptation chiude al 18.5%

Nella serata di ieri, lunedì 22 settembre 2025, su Rai1 Purché finisca bene – Tutto a posto ha interessato 1.848.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale5 Temptation Island E poi. E poi. ha conquistato 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 975.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Killer Elite incolla davanti al video 996.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 920.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 684.000 spettatori (5.5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 821.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 22 Settembre 2025. Scotti sfonda il muro dei 5 milioni (25.1%). Flop Rai1 (11.9%), Temptation chiude al 18.5%

In questa notizia si parla di: ascolti - luned

Ascolti tv lunedì 15 settembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Imma Tataranni che sfida Temptation Island, Boss in Incognito, Porro e Augias - facebook.com Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di lunedì 8 settembre 2025: 7,5 milioni (39,1%) per l’incontro di calcio Israele-Italia https://ift.tt/4SoiTnA - X Vai su X

Ascolti tv lunedì 22 settembre 2025 | Tutto a posto Temptation Island e poi… Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel; Ascolti TV | Lunedì 22 Settembre 2025; Ascolti tv lunedì 22 settembre | Tutto a posto Temptation island e poi….

Ascolti tv lunedì 22 settembre: Tutto a posto, Temptation island e poi… - Ascolti tv 22 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Segnala tpi.it

Ascolti TV 22 settembre: i dati di Temptation Island e poi e poi, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - In access prime time, continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi ... Da fanpage.it