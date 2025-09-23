Ascolti TV La Ruota della Fortuna supera i 5 milioni di telespettatori 25.1%

Continua il successo de “ La Ruota della Fortuna ” su Canale5, contrapposta ad “ Affari Tuoi ” su Rai1. Il game show di Gerry Scotti con Samira Lui cresce ancora negli ascolti e durante la puntata in onda ieri sera ha sfondato il muro dei 5 milioni di telespettatori. Un risultato che lo scorso inverno veniva facilmente raggiunto – e superato – da “ Affari Tuoi ”, ma il contesto era diverso. Ora le cose sembrano davvero cambiate, con “ Affari Tuoi ” che si ritrova ad inseguire lo straordinario successo de “La Ruota ” della rete ammiraglia Mediaset. Ecco nel dettaglio gli ascolti della fascia dell’access prime time di ieri, lunedì 22 settembre 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ascolti TV, “La Ruota della Fortuna” supera i 5 milioni di telespettatori (25.1%)

