Ascolti TV | Jerry Scotti più di 5 mln di telespettatori Temptation Island batte il floop di Rai1

Gli ascolti del 22 settembre evidenziano una ripartenza più che positiva per Uomini e Donne. A spiccare la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che batte il programma di De Martino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti TV: Jerry Scotti più di 5 mln di telespettatori, Temptation Island batte il floop di Rai1

In questa notizia si parla di: ascolti - jerry

RECORD di ascolti per #LaPromessa che, grazie ai suoi promisers, sfiora i 900 mila spettatori con uno share del 5,1%! E stasera, ore 19:45 su Rete4, ci aspetta una emozionante puntata che vi consigliamo di non perdere: Jana, nonostante gli intrighi Cruz - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Gerry Scotti sfonda i 5 milioni, Temptation Island vince (ma l'estate è lontana), Giletti e...; Affari Tuoi, il momento più buio contro Gerry Scotti: Stefano De Martino getta la spugna. Cosa è successo; Ascolti tv del 22 settembre, Gerry Scotti e Temptation si alleano contro Rai 1.

Ascolti tv del 22 settembre, Gerry Scotti e Temptation si alleano contro Rai 1 - Gerry Scotti e Filippo Bisciglia si alleano su Canale 5 per sconfiggere Stefano De Martino e Rai 1 nella battaglia degli ascolti tv. Lo riporta dilei.it

Ascolti tv, la Ruota della Fortuna batte ogni record: i numeri (da capogiro) - Puntata eccezionale quella di lunedì 22 settembre: il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è sempre più visto ... Da today.it