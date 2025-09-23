Ascolti tv ieri sera i dati Auditel di Temptation Island e poi e poi e lo scontro con gli altri programmi in prima serata lunedì 22 settembre 2025

Filippo Bisciglia è tornato in prima serata su canale 5 con l'ultimo speciale di Temptation Island e le ultime rivelazioni sui protagonisti dell'edizione più seguita di sempre: ecco i dati sugli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 settembre 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, i dati Auditel di "Temptation Island e poi e poi" e lo scontro con gli altri programmi in prima serata lunedì 22 settembre 2025

In questa notizia si parla di: ascolti - ieri

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore

Ascolti tv di ieri: Era ora (13.1%), Only You (13%) | Dati Auditel, venerdì 22 agosto 2025

Ascolti tv, ‘Torino is Fantastic’ su Canale 5 vince con 21%. Ieri il debutto di ‘Facci ridere’

Ascolti ieri 21 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4,4 mln, 'Affari Tuoi' 4,1 mln 'Domenica In' 1,4 mln, 'Verissimo' 1,5 mln - X Vai su X

Ieri sera!!! https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ascolti-tv-antonella-clerici-fa-floppare-elodie-e-scotti-ribatte-de-martino - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri domenica 21 settembre chi ha vinto tra Balene - Amiche per sempre, La Notte nel Cuore, Le Iene; Ascolti TV 21 settembre: la prima sfida tra Domenica In e Verissimo, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi; Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti.

Ascolti tv ieri 22 settembre 2025: scopri chi ha vinto - Ascolti tv ieri 22 settembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di lunedì 22 settembre 2025. Da mam-e.it

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco di sera - La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenica In non sfonda ma cala anche Verissimo: tutti i numeri e dati Auditel ... Secondo libero.it