Ascolti tv i dati del 22 settembre 2025

Bene Temptation Island. Nella serata di ieri, lunedì 22 settembre 2025, su Rai 1 Purché finisca bene – Tutto a posto ha coinvolto 1.848.000 spettatori pari all’11.9% di share. Poi, su Canale5 Temptation Island E poi. E poi. ha ottenuto 3.005.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 Boss in Incognito conquista 975.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Killer Elite si ferma a 996.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose ottiene 920.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 684.000 spettatori (5.5%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 821.000 spettatori e il 4. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 22 settembre 2025

