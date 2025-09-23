Ascolti tv del 22 settembre Gerry Scotti e Temptation si alleano contro Rai 1

La settimana televisiva si apre con un binomio imbattibile su Canale 5: prima Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, poi Filippo Bisciglia con Temptation Island e poi. Rai 1 controbatte con Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi e a seguire con Tutto a Posto, un film tv della collana Purché finisca bene. Ed è facile indovinare chi ha avuto la meglio nella battaglia per gli ascolti. Stefano De Martino non riesce ad aggiudicarsi il podio dello share e Affari Tuoi continua ad arrancare nella gara con Gerry Scotti che al timone de La Ruota della Fortuna sta avendo un successo incredibile da mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

