Ascolti tv 22 settembre Temptation Island vince la serata con 18,5%

(Adnkronos) – 'Temptation Island E poi. E poi.', in onda su Canale5, ha vinto il prime time di ieri sera, lunedì 22 settembre, con 3.005.000 telespettatori e uno share del 18,5%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Purché finisca bene – Tutto a posto' che ha ottenuto 1.848.000 telespettatori e l’11,9% di share. Testa . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ascolti - settembre

ASCOLTI TV 18 SETTEMBRE 2025: LA PRIMA DI JUKEBOX (17,9%), IL CONCERTO DI ELODIE AD APPENA IL 10%, ORE 14 SERA (5,5%), FORMIGLI (5,8%) SI AVVICINA A DEL DEBBIO (6%), TG5 (22,3%) VS TG1 (21,6%)

Ascolti tv venerdì 1 agosto: Vanina, Il diritto di contare, Settembre

Ascolti TV 1 Settembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Chi ha vinto la prima sfida tra Domenica In e Verissimo? E com’è andato il duello serale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna? Gli ascolti TV di domenica 21 settembre ? - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti ieri 21 settembre, 'La Ruota della Fortuna' 4,4 mln, 'Affari Tuoi' 4,1 mln 'Domenica In' 1,4 mln, 'Verissimo' 1,5 mln - X Vai su X

Ascolti tv ieri lunedì 22 settembre chi ha vinto tra Temptation Island, Purché finisca bene, Augias e Giletti; Ascolti TV 22 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, i dati di Temptation Island e poi e poi; Ascolti tv ieri (22 settembre): immenso Scotti oltre i 5 milioni, vince Temptation. Giletti e Maria De Filippi ripartono forte.

Ascolti TV 22 settembre: i dati di Temptation Island e poi e poi, chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi - In access prime time, continua la sfida tra la Ruota della Fortuna e Affari tuoi ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv lunedì 22 settembre: Tutto a posto, Temptation island e poi… - Ascolti tv 22 settembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it