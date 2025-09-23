ASCOLTI SERIE A 4° GIORNATA | INTER-SASSUOLO AL VERTICE SEGUE LA JUVE E IL DERBY
Gli ascolti della quarta giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. Il match più visto è stato Inter-Sassuolo con oltre 940.000 telespettatori, poco distante Verona-Juventus. Fanalino di coda Cremonese-Pisa. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 19 settembre 2025 Lecce-Cagliari 20:50-22:45 289.840 20 settembre 2025 Bologna-Genoa 15:03-17:10 287.045 20 settembre 2025 Verona-Juventus 18:02-19:58 914.477 20 settembre 2025 Udinese-Milan 20:48-22:40 538.816 21 settembre 2025 Lazio-Roma 12:32-14:28 850.684 21 settembre 2025 Cremonese-Parma 15:01-16:58 57. 🔗 Leggi su Bubinoblog
