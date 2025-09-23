arte e teologia in una mostra per ricordare padre ruggeri

È stata la sua patria spirituale, artistica e intellettuale. Per questo Pavia, in occasione del centenario della nascita di padre Costantino Ruggeri (1925-2025), rende omaggio al singolare maestro (foto) con la mostra "Arte e teologia. I volti della crocifissione", ospitata in cattedrale fino al 23 novembre, nella cappella del Sacro Cuore. "La mostra - si legge in un comunicato - intende ricordare Ruggeri come artista e teologo, capace di coniugare la ricerca estetica con la profondità del pensiero spirituale. Per lui, infatti, fare arte significava fare teologia: ogni opera era meditazione sull’origine e sul destino dell’uomo, sul rapporto tra tempo ed eterno, in una ricerca senza fine di ciò che dà senso alla vita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

