Arte e teologia in una mostra Per ricordare padre Ruggeri
È stata la sua patria spirituale, artistica e intellettuale. Per questo Pavia, in occasione del centenario della nascita di padre Costantino Ruggeri (1925-2025), rende omaggio al singolare maestro (foto) con la mostra "Arte e teologia. I volti della crocifissione", ospitata in cattedrale fino al 23 novembre, nella cappella del Sacro Cuore. "La mostra - si legge in un comunicato - intende ricordare Ruggeri come artista e teologo, capace di coniugare la ricerca estetica con la profondità del pensiero spirituale. Per lui, infatti, fare arte significava fare teologia: ogni opera era meditazione sull’origine e sul destino dell’uomo, sul rapporto tra tempo ed eterno, in una ricerca senza fine di ciò che dà senso alla vita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: arte - teologia
#Acireale: al via “#Giubileo, un percorso di #arte e #teologia” promosso dall’associazione Cento Campanili Un programma formativo con corsi, itinerari e opuscoli per accompagnare i #pellegrini a vivere in pienezza l’anno giubilare: - X Vai su X
Nuovo ciclo del seguitissimo "Diploma biennale di Arte, Cultura, Teologia", proposta unica nel panorama accademico italiano dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano in collaborazione con Anaps Nazionale. Possibilità di iscriversi ai singoli moduli - facebook.com Vai su Facebook
“Arte e teologia“ in una mostra. Per ricordare padre Ruggeri; Mostra: Con dignità e bellezza. A Balerna il soffio innovatore del Concilio Vaticano II; 80 opere al Madre per ricordare Armando De Stefano.
“Arte e teologia“ in una mostra. Per ricordare padre Ruggeri - È stata la sua patria spirituale, artistica e intellettuale. Come scrive ilgiorno.it
Arte e teologia: Pavia, da oggi in duomo la mostra “I volti della crocifissione” per il centenario della nascita di padre Costantino Ruggeri - 2025), la città di Pavia – patria spirituale, artistica e intellettuale scelta dal frate francescano fin dal 1959 – rende om ... Scrive agensir.it