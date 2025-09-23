Arte bambini e solidarietà fanno tappa a Napoli

Napoli, 23 settembre 2025 – E’ proprio vero che, a volte, i sogni dei più piccoli si realizzano ma, per farlo, molto spesso, servono solidarietà, impegno e obiettivi comuni. Come quelli che vedranno il gotha della pediatria nazionale riunirsi a Napoli il 26 settembre all’Hotel Terminus per il convegno Pedi Art –Pediatria è arte -. Nel corso dei lavori, sarà premiata la Fondazione I figli degli Altri, guidata dalla psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, che da anni si impegna in prima linea a tutela dei minori: dai bambini abusati a quelli con fragilità emotive, dagli adolescenti violenti fino alla prevenzione al bullismo e cyber-bullismo direttamente nelle scuole, passando per i detenuti del carcere minorile di Nisida, ai quali insegna a gestire le proprie emozioni e a fermare l’impulso alla violenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it