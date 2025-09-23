Arriva RuriDragon | Star Comics presenta l’atteso manga a Milano

Star Comics porta in Italia il manga RuriDragon, serie rivelazione di Shonen Jump, diventata un vero fenomeno in Giappone. Per accogliere al meglio questa nuova uscita nel catalogo e presentarla al pubblico, la casa editrice dà appuntamento ai lettori il 30 settembre a Milano, presso la libreria Feltrinelli di Piazza Piemonte, dalle ore 18.00, per un talk imperdibile in compagnia di nichoganbaru e Gabrielle Croix, moderati da Claudia Calzuola (Editor Star Comics). La data del 30 settembre non è casuale, in quanto coincide con l’ arrivo di RuriDragon nel catalogo Star Comics. Questo nuovo manga, scritto e disegnato dall’esordiente Masaoki Shindo, non solo è amatissimo in Giappone, dove si è aggiudicato il secondo posto ai Next Manga Awards 2024 nella categoria web manga, ma si è rapidamente imposto come una delle nuove serie più amate dal fandom internazionale grazie alla serializzazione digitale sulla piattaforma Manga Plus. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

