Arriva in Italia Pink Floyd – Pigs Might Fly La Vera Storia

Roma, 23 set. (askanews) – “Pink Floyd – Pigs Might Fly. La Vera Storia” è la biografia definitiva della band, scritta dal giornalista inglese Mark Blake, in uscita in Italia il 24 settembre per Il Castello, collana Chinaski. Frutto di interviste con i membri del gruppo, amici, collaboratori e familiari, il libro ricostruisce l’epopea dei Pink Floyd dagli anni ’60 a oggi. Tra droghe, sperimentazioni e tensioni personali, emerge un ritratto profondo della band. Il testo approfondisce le figure centrali di Barrett, Waters e Gilmour, svelando i retroscena della loro convivenza e dei loro conflitti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it