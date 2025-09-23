Arriva Giani per la lista dei riformisti

Domani, alle 9.30, la Casa dell’Energia di Arezzo ospiterà la presentazione della lista civica Casa Riformista a sostegno di Eugenio Giani, candidato presidente della Regione Toscana. Il capolista è Pier Guido Ciabatti, primario al San Donato, punto di riferimento accademico e politico della coalizione. La lista riunisce rappresentanti di diverse esperienze civiche e politiche, dall’area socialista a esponenti civici locali, con l’obiettivo di creare un’alleanza trasversale a sostegno della candidatura del governatore uscente. Caterina Mercati, Francesco Carbini, Sarbjit Kaur, Giovanni Grasso, Sonia Sodo, Rossano Cortini ed Elena Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

