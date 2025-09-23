Arriva Giani per la lista dei riformisti

Domani, alle 9.30, la Casa dell’Energia di Arezzo ospiterà la presentazione della lista civica Casa Riformista a sostegno di Eugenio Giani, candidato presidente della Regione Toscana. Il capolista è Pier Guido Ciabatti, primario al San Donato, punto di riferimento accademico e politico della coalizione. La lista riunisce rappresentanti di diverse esperienze civiche e politiche, dall’area socialista a esponenti civici locali, con l’obiettivo di creare un’alleanza trasversale a sostegno della candidatura del governatore uscente. Caterina Mercati, Francesco Carbini, Sarbjit Kaur, Giovanni Grasso, Sonia Sodo, Rossano Cortini ed Elena Bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva Giani per la lista dei riformisti

In questa notizia si parla di: arriva - giani

Pd, psicodramma in Toscana: il partito locale vuole Giani ma la conferma non arriva. E l’«altro candidato» si nega

Primo confronto a due, sul palco Tomasi-Bundu. Giani arriva in ritardo e fa un assolo

Elezioni regionali Toscana, il sondaggio: Giani verso il 58%, Tomasi sotto di 18 punti, Bundu non sfonda il 2% Sondaggio Noto per Qn-La Nazione: il Pd al 36%, FdI si fermerebbe al 19%. La lista del governatore uscente, trainata dai renziani, arriva all'8% - X Vai su X

Regionali, primo confronto a tre... mancato. Il presidente uscente Giani arriva con due ore di ritardo, al tavolo siedono solo Tomasi e Bundu - facebook.com Vai su Facebook

Arriva Giani per la lista dei riformisti; Elezioni, primo vertice di coalizione per il centrosinistra. Una sola lista per i riformisti – ASCOLTA; Renzi: ‘Lista Giani” occasione per tutti riformisti.

Renzi: "Casa Riformista decisiva per il successo di Giani alle Regionali" - Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha espresso un forte sostegno a Eugenio Giani in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, sottolineando il ... Da gonews.it

In Toscana nasce la “Casa Riformista” a sostegno di Giani - La lista è stata presentata a Firenze e ha visto anche la presenza della candidata più giovane dello schieramento, la 19enne lucchese Chiara Vernazza. Lo riporta noitv.it