Arrestato Pino Piromalli detto ‘Facciazza’ | governava la ‘tigre’ Gioia Tauro da un bunker

Un maxi blitz del Ros ha portato all’ arresto di Pino Piromalli, detto Facciazza o “sfregiato”, 80enne boss a capo dell’omonima cosca di Gioia Tauro. L’operazione “Res Tauro”, condotta nelle prime ore del 23 settembre 2025, ha visto l’esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Insieme a Piromalli sono finite in manette altre 25 persone, indagate a vario titolo per associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso, nonché di reati in materia di armi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

