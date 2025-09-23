Arrestato a Fiumicino il rider che non consegnava cibo ma droga agenti ostacolati dalla fidanzata dell' uomo

Un rider di 36 anni è stato arrestato a Fiumicino per spaccio: consegnava droga su prenotazione in bicicletta simulando un servizio di delivery. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Fiumicino: droga consegnata come un rider, arrestato 36enne - Fiumicino, "delivery" di droga in bici Come un rider consegnava hashish e cocaina su prenotazione.

