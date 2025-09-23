Arrestata nel 2023 durante una manifestazione contro l’estrema destra l' eurodeputata ottiene il primo sostegno della Commissione giuridica dell’Eurocamera Ma il dibattito resta aperto Decisione definitiva a ottobre

I l voto è arrivato, stretto, incerto, quasi sussurrato: 13 a 12. La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo, ha deciso, anche se di misura, di non revocare l'immunità parlamentare alla deputata Ilaria Salis, eletta con Alleanza Verdi-Sinistra. Questo significa che il processo in Ungheria, sospeso da mesi, resta ancora congelato. Ora, la parola passa alla plenaria di ottobre e, solo lì, verrà presa la decisione definitiva. L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis X Ilaria Salis, primo sì all'immunità. La vicenda di Ilaria Salis comincia nel febbraio 2023, quando l'insegnante e attivista antifascista, veniva arrestata a Budapest.

