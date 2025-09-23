Arrampicata sportiva | l’Italia prova a sorprende nella speed femminile con Colli e Randi

Ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva sta per arrivare il momento delle prove della speed. Dopo le qualificazioni di lead e boulder, si va con le risalite di parete “al massimo della velocità” in quel di Seoul. Ci si gioca tutto al femminile, fra la notte e il primo pomeriggio italiano di domani: prima le qualifiche e poi il tabellone ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale alle finali per il bronzo e per l’oro. In gara vi saranno 42 specialiste: tra favorite, outsider e atlete che proveranno a tirare fuori la loro best performance, magari costituendo elemento di sorpresa. Si parte per arrivare all’obiettivo minimo: quello di superare la prima scrematura, per inserirsi nella griglia degli ottavi di finale a turno secco. 🔗 Leggi su Oasport.it

