Nuovo giro di qualificazioni ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, in corso di svolgimento a Seoul. Sulle pareti coreane, dopo la sessione eliminatoria iniziale maschile, è stata la volta del boulder femminile. A marcare il passo sono state l’israeliana Tamar Cohen (124.5) e la giapponese Futaba Ito (124.9), in una lista di climbers che nel gruppo delle terze comprende anche grossi calibri come la fortissima francese Oriana Bertone (124.6) e la slovena Janja Garnbret (124.6). Bene anche Camilla Moroni: l’azzurra, che nutre chance di un piazzamento fra le migliori, non sbaglia. Settima posizione per lei a 109. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: Camilla Moroni c’è! L’azzurra avanza alle semifinali del boulder femminile. Out Tesio e Giacani