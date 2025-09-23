Armati di mazza rapinano distributore di carburante due i malviventi in fuga
Lo hanno minacciato con quella che è sembrata essere una mazza. Nessuna altra scelta, se non quella di consegnare i soldi, per il benzinaio di turno al distributore di carburanti Agip Eni di via Unità d'Italia ad Agrigento. Ad agire, con il volto coperto e dopo aver raggiunto l'impianto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: armati - mazza
