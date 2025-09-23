Armani Claudia Cardinale | Gelosa di Sophia Loren? No per lui io ero la moglie e lei era l' amante

L'intervista al Messaggero di Claudia Cardinale dopo la morte di Giorgio Armani - Musa, amica e testimonial fedele di Giorgio Armani per oltre un quarantennio: nel pantheon dello stilista. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Armani, Claudia Cardinale: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante»

In questa notizia si parla di: armani - claudia

Armani, Claudia Cardinale: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante»

Claudia Cardinale, Giorgio Armani e la rivalità con Sophia Loren: «Io ero la moglie, lei l’amante»

Claudia Gerini omaggia Giorgio Armani: sul red carpet di Venezia indossa un suo abito

"Sul Corriere del 7 settembre nel pezzo su Armani e il suo buen retiro sull’isola di Pantelleria si dice che fra “Claudia Cardinale, Lauren Hutton ed Eric Clapton, che di notte suonava nel silenzio della baia” era “immancabile un manipolo di giornaliste di moda c - X Vai su X

Ambra, Claudia e Yvonne assieme al maestro della moda italiana Giorgio Armani - facebook.com Vai su Facebook

Armani, Claudia Cardinale: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante»; Giorgio Armani, Claudia Cardinale: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante»; Claudia Cardinale racconta Giorgio Armani: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante».

Giorgio Armani, Claudia Cardinale: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante» - Claudia Cardinale ha condiviso con Giorgio Armani oltre quarant’anni di amicizia e collaborazione, diventando una delle sue muse insieme a Sophia Loren. Riporta leggo.it

Claudia Cardinale racconta Giorgio Armani: «Gelosa di Sophia Loren? No, per lui io ero la moglie e lei era l'amante» - Musa, amica e testimonial fedele di Giorgio Armani per oltre un quarantennio: nel pantheon dello stilista innamorato delle star, Claudia Cardinale ha avuto un posto di primo piano e ... Scrive ilmattino.it