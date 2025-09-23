Quel piccolo brivido in fondo alla schiena, l’eccitazione immotivata nell’aria, quel brivido nuovo ma dal sapore antico. Ieri è iniziata ufficialmente la settimana che porterà al tanto atteso derby tra Pisa e Fiorentina, con i viola che arriveranno all’Arena domenica alle 15. Nella giornata di ieri è partita, infatti, la vendita libera dei biglietti il vista del match. Complice probabilmente la pioggia, ieri non c’è stato il tradizionale assalto ai negozi ufficiali del club nerazzurro, ma la coda si è spostata sui rivenditori online. Dopo qualche minuto di attesa, però, tramite il portale ticketone, è stato possibile a tutti acquistare i pochi biglietti rimasti dopo la campagna abbonamenti e i mini abbonamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aria di derby, ecco i biglietti. Ma scatta la protesta degli ospiti