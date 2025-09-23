Argini più soldi e 30 chilometri di nuove piste di servizio | conclusi lavori da 1,5 milioni di euro lungo i fiumi del Forlivese
Argini più solidi e circa 30 chilometri di nuove piste di servizio per muoversi in sicurezza. È il risultato dell’intervento finalizzato a migliorare la difesa idraulica e riparare i danni provocati dalle alluvioni lungo i fiumi Montone, Rabbi, Ronco e Bevano, nella pianura forlivese, che si è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: argini - soldi
