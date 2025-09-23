Javier Milei oggi volerà a New York per partecipare a un incontro bilaterale con il presidente Donald Trump nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Alla vigilia della trasferta, il governo di Buenos Aires ha intanto annunciato l'eliminazione delle tasse sulle esportazioni di cereali e semi oleosi fino al 31 ottobre. Mentre molti Paesi cercano nuove strade per rilanciare crescita e competitività e la Ue promette un nuovo pacchetto di semplificazioni, l'Argentina di Milei sta diventando uno dei più radicali laboratori di trasformazione economica. A colpi di motosega anche per sfoltire l'eccesso di regolamentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Argentina laboratorio di libertà per rilanciare la crescita del Pil