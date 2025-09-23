argentario fulmine sul mondo del palio un vogatore positivo al controllo antidoping

Monte Argentario, 23 settembre 2025 – Il mondo del Palio è in fibrillazione per un vogatore che sarebbe risultato risultato positivo alle prime analisi. Il Tribunale nazionale Antidoping, infatti, ha dichiarato ’positivo’ un componente dell’equipaggio del rione Valle, sospeso in via cautelare in attesa delle controanalisi. La nota ufficiale è stata pubblicata lo scorso 9 settembre sul sito della Nado Italia (l’Organizzazione nazionale antidoping), ma ha iniziato a circolare soltanto nella giornata di ieri a Porto Santo Stefano. Uno dei vogatori dell’equipaggio che ha vinto l’edizione numero 82 del Palio Marinaro dell’Argentario è stato quindi sospeso in via cautelare, in attesa delle controanalisi e del procedimento che dovrà confermare o smentire le prime analisi effettuate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

