Arezzo sprangate e peperoncino in offerta
‘Un c’è verso: via Vittorio Veneto e Campo di Marte pare sian’ diventati la versione low cost di Las Vegas. Solo che invece di casinò e luci, qui s’ha calci, spranghe e panini rubati. Sabato pomeriggio, scena da Fight Club: un omo scalzo e mezzo svalvolato s’è buttato in mezzo alla carreggiata, ha urlato a’ palazzi, annaffiato le fioriere e poi s’è trovato tre-quattro giovanotti che invece di portallo all’ospedale l’hanno preso a legnate. Video virale, passanti che guardano, commercianti ormai rassegnati: “Si ricomincia, rimettete i seggiolini come allo stadio”. E mica basta. Poche ore dopo, al supermercato di Campo di Marte, due luminari della microcriminalità (uno già bello brillo) han provato a far sparìre del pane. 🔗 Leggi su Lortica.it
Lite finisce a calci e sprangate. Arezzo, il ring è in via Vittorio Veneto
SCONTRO TRA TRE AUTO A MADONNA DI MEZZA STRADA Incidente stradale in località Madonna di Mezza Strada, tre autovetture coinvolte. Tre le persone ferite nell’impatto: solo una di queste è stata trasportata all’ospedale San Donato di Arezzo dall’ - facebook.com Vai su Facebook
