‘Un c’è verso: via Vittorio Veneto e Campo di Marte pare sian’ diventati la versione low cost di Las Vegas. Solo che invece di casinò e luci, qui s’ha calci, spranghe e panini rubati. Sabato pomeriggio, scena da Fight Club: un omo scalzo e mezzo svalvolato s’è buttato in mezzo alla carreggiata, ha urlato a’ palazzi, annaffiato le fioriere e poi s’è trovato tre-quattro giovanotti che invece di portallo all’ospedale l’hanno preso a legnate. Video virale, passanti che guardano, commercianti ormai rassegnati: “Si ricomincia, rimettete i seggiolini come allo stadio”. E mica basta. Poche ore dopo, al supermercato di Campo di Marte, due luminari della microcriminalità (uno già bello brillo) han provato a far sparìre del pane. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, sprangate e peperoncino in offerta