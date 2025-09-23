Arezzo rimonta spettacolare | da 0-2 a 4-2 sulla Pianese il Pontedera cade ancora a Terni

Un pomeriggio di Serie C ricco di emozioni. L’Arezzo compie un’impresa rimontando due gol di svantaggio e travolgendo la Pianese. La Ternana, invece, ritrova i tre punti al Liberati grazie a un episodio fortunoso che condanna il Pontedera. Due partite diverse, unite da un filo comune: coraggio, intensità e colpi di scena fino all’ultimo minuto. Pianese – Arezzo. Al Comunale di Piancastagnaio l’Arezzo scrive una pagina di orgoglio e carattere. Sotto di due reti dopo appena undici minuti, la squadra di Bucchi ribalta tutto nella ripresa e chiude sul 4-2, trascinata da uno straordinario Pattarello e dalle giocate di Chierico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it