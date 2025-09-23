Arezzo guarda avanti | grande successo per il 1° Festival dell’Innovazione Urbana
Arezzo, 23 settembre 2025 – Arezzo ha risposto con entusiasmo alla chiamata del futuro. Il 19 e 20 settembre la Casa dell’Energia ha ospitato il 1° Festival dell’Innovazione Urbana, un appuntamento che ha registrato una grande affluenza e ha confermato la voglia di confronto e progettazione condivisa sui temi cruciali per il futuro della città. Dai servizi all’infanzia al sostegno all’occupazione femminile, dalla formazione per lo sviluppo economico alle nuove tecnologie per la gestione urbana, fino alle sfide della transizione sostenibile con le comunità energetiche: il Festival ha messo al centro il dialogo tra cittadini, istituzioni, imprese e mondo accademico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Napoli, sconfitta in amichevole alla prima uscita stagionale: l’Arezzo vince 2-0, Conte incassa e guarda avanti
Sabato 20 settembre, ore 17:30 Terrazza di Fraternità – Piazza Grande, Arezzo Ti invito alla presentazione ufficiale della mia candidatura alle Elezioni Regionali 2025. Sarà un’occasione per condividere la mia visione di una Toscana che guarda al futuro - facebook.com Vai su Facebook
