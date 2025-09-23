Arezzo e Ravenna in trasferta La Juve se la vede con la Torres
Il girone B di serie C in campo stasera per disputare il primo turno infrasettimanale del campionato. Oltre a Pianese-Arezzo, altre cinque sfide si disputano con inizio alle 18,30. Tra i match più interessanti del tardo pomeriggio spicca certamente Campobasso-Gubbio. Gli eugubini si sono portati a ridosso della coppia al comando e voglio dare continuità ai risultati. Dall’altra parte i molisani, vincendo, si proietterebbero nelle posizioni di vertice. Interessante anche Juventus Next Gen-Torres, entrambi con la necessità di conquistare l’intera posta in palio per rilanciarsi in classifica. Forlì-Vis Pesaro promette grande equilibrio, mentre Guidonia-Rimini offre al laziali l’occasione per comfermarsi dopo la vittoria contro gli amaranto e continuare a scalare posizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: arezzo - ravenna
Forlì, partenza da brividi. Subito Arezzo e Ravenna
Girone B: Arezzo stop, Campobasso a valanga, il Ravenna ribalta il Perugia
SERIE C: PAREGGIO DELLA TERNANA SUL CAMPO DELLA TORRES, IL GUBBIO BATTE IL BRA E SPICCA IL VOLO SERIE C GIRONE B 5° TURNO: AREZZO-GUIDONIA 0-1, PONTEDERA-CAMPOBASSO 0-4, RAVENNA-PERUGIA 3-2, RIMINI-FORLI' 1-0, - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC, cade l’Arezzo, il Ravenna lo aggancia in vetta. Poker del Campobasso - X Vai su X
Arezzo e Ravenna in trasferta. La Juve se la vede con la Torres; Ravenna in testa, al Rimini il derby. Bene il Carpi; Senza respiro: martedì in campo sull’Amiata.
Arezzo e Ravenna in trasferta. La Juve se la vede con la Torres - Il girone B di serie C in campo stasera per disputare il primo turno infrasettimanale del campionato. Lo riporta msn.com
Estasi amaranto ad Alessandria: l'Arezzo vince in rimonta 3-2 e sfata il tabù Juventus - Il Cavallino va sotto di due gol nel 1° tempo dopo un brutto inizio; Pattarello la riapre al 35', poi nella ripresa il forcing premia la squadra di Bucchi: pareggio con autogol juventino e il gol vitt ... Segnala arezzonotizie.it