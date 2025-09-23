arezzo e ravenna in trasferta la juve se la vede con la torres

Il girone B di serie C in campo stasera per disputare il primo turno infrasettimanale del campionato. Oltre a Pianese-Arezzo, altre cinque sfide si disputano con inizio alle 18,30. Tra i match più interessanti del tardo pomeriggio spicca certamente Campobasso-Gubbio. Gli eugubini si sono portati a ridosso della coppia al comando e voglio dare continuità ai risultati. Dall’altra parte i molisani, vincendo, si proietterebbero nelle posizioni di vertice. Interessante anche Juventus Next Gen-Torres, entrambi con la necessità di conquistare l’intera posta in palio per rilanciarsi in classifica. Forlì-Vis Pesaro promette grande equilibrio, mentre Guidonia-Rimini offre al laziali l’occasione per comfermarsi dopo la vittoria contro gli amaranto e continuare a scalare posizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

